У Путина уверены, что Украина найдет выход из политического кризиса

Об этом он сообщил в интервью Комсомольской правде.

"Россия и Украина – это две братские страны и, безусловно, с огромным вниманием и с волнением, а порой с болью в Москве наблюдают за тем, что происходит в Киеве. Вместе с тем, в Москве убеждены, что руководство Украины прекрасно знает, что делать. Это наши партнеры, сотрудничество Киева и Москвы весьма многогранное, оно широкомасштабное и долгосрочное...Мы убеждены, что в Киеве знают, что делать и найдут наилучшие развязки с тем, чтобы ситуацию нормализовать и чтобы все вернулось в законное мирное русло", - сказал Песков.

Кроме этого, он подчеркнул, что у России вызывает возмущение вмешательство в политику Украины иностранных государств.

"Совершенно не можем понять, когда порой послы иностранных государств, которые работают в Киеве, говорят о том, что должна делать власть в Украине, откуда она должна выводить внутренние войска, откуда она должна выводить полицию и так далее... То есть, когда вот так извне указывают, что делать. Конечно, для нас это совершенно непостижимая история. И, конечно, мы это не можем одобрить и, скорее, это вызывает наше возмущение", - отметил пресс-секретарь Путина.