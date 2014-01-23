Под больницей скорой помощи произошло столкновение с Беркутом

Автомайдановцы не позволяли силовикам забирать и отвозить в неизвестном направлении раненых активистов.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Леся Оробец.

Активистам удалось вытеснить беркутовцев от Больницы скорой помощи, написал в своем Twitter народный депутат от оппозиции Александр Бригинец.

"Мы прибыли на место, но громада уже фактически решила все проблемы - несколько сотен человек заблокировали больницу и прогнали "Беркут", - отметил он.