Под больницей скорой помощи произошло столкновение с Беркутом

02:23, 23 января 2014
Политика
0 0

Под больницей скорой помощи  на ул. Братиславской в Киеве произошло столкновение активистов Автомайдана с Беркутом.

Больница скорой помощи

 Автомайдановцы не позволяли силовикам забирать и отвозить в неизвестном направлении раненых активистов.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Леся Оробец. 

Активистам удалось вытеснить беркутовцев от Больницы скорой помощи, написал в своем Twitter народный депутат от оппозиции Александр Бригинец.

"Мы прибыли на место, но громада уже фактически решила все проблемы - несколько сотен человек заблокировали больницу и прогнали "Беркут", - отметил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter