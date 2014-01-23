Трех студентов, которых обвиняют в беспорядках, посадили под домашний арест - СМИ

Об этом сообщила журналист Ирина Стельмах в своем Twitter.

”Первый результат в Оболонском суде. Андрею Котляру (третий курс операторского ) мера пресечения - домашний арест”, - написала она, передает «Украинская правда».

”Второй результат: Вадим Ковалев (третий курс актерского мастерства) тоже домашний арест. До 20 марта”, - добавила активистка.

”Третий результат в Оболонском суде по Даниилу Окулову ( 2 курс звукорежиссуры ) тоже домашний арест. По последнему, 4-му, делу объявлен перерыв”, - отметила она.

В то же время Александр Аронец в своем Facebook сообщил, что 17-летнего студента Михаила Нискогуза, которого задержали на Грушевского, суд отпустил на поруки депутата от ”Свободы” Ирины Сех.

”То, что он рассказал, бросило меня в холодный пот. Говорит, что его схватил харьковский «Беркут», по рапорту майора Василенко. Раздели догола, через строй гнали и били, заставляли петь на снегу гимн. А также запихивали нож в анальное отверстие и резали...”, - пишет Аронец.

По его словам, 23 января должна состояться пресс-конференция этого студента.

Как известно, в ночь на 20 января были задержаны шесть студентов театрального института им. Карпенко - Карого и доставлен в Днепровский и Деснянского райуправления МВД.

Неизвестные на Подоле задержали семерых студентов без объяснения причин. ”По ребятах было видно, что они возвращаются с ночного Майдана. Остановилось несколько машин разных марок, ребят в камуфляже и ”берцах” силой затолкали в машины. Одному удалось выкрутиться и сбежать”, - сообщили родственники задержанных.

В настоящее время в совершении массовых беспорядков в центре столицы подозревают 29 человек.

Как известно, первые ”узники Грушевского ” появились во вторник. Суд оставил на 2 месяца под стражей задержанных активистов Евромайдана Ефима Дышканта, Артура Ковальчука и Дмитрия Москальца.

Трех активистов, которые говорят, что не были на Грушевского, по дороге домой встретили ”титушки” у мемориала Голодомора и избили.

Затем автобус с ”Беркутом”, который вызвали титушки, забрал активистов в райотдел, где их обвинили в организации беспорядков.