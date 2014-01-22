Азаров: правительство не давало правоохранителям никаких дополнительных инструкций относительно применения силы

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в Швейцарии в интервью телеканала ВВС.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, Азаров подчеркнул, что сейчас применяются действующие инструкции, которые предусматривают минимальное применение силы и только против тех митингующих, которые применяют силу, нападают на правоохранителей и совершают массовые беспорядки.

Азаров подчеркнул, что против мирных митингующих сила не применялась и применяться не будет.

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«Инструкции правоохранительным органам предоставлены простые: не допускать применения силы против мирных митингующих, не допускать силового захвата правительственных зданий и учреждений. И они использовали исключительно утвержденный перечень средств, в частности, применение слезоточивого газа, если существует угроза жизни работников правоохранительных органов, и применение щитов и тому подобное. То есть сегодня никаких особенных инструкций Кабинет министров не давал», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 января, Кабинет министров Украины утвердил постановление «О внесении изменений в пункт 12 Правил применения специальных средств при охране общественного порядка», которой расширил перечень специальных средств, которые используются при охране общественного порядка.

Также правительство внесло изменения в ”Правила применения специальных средств при охране общественного порядка”, позволив подразделениям Министерства внутренних дел использовать водометы при минусовой температуре воздуха.

Согласно постановления, вносятся изменения в пункту 16 Правил применения специальных средств при охране общественного порядка, утвержденных постановлением Совета Министров Украинской ССР от 27 февраля в 1991 г. № 49.

«Водометы применяются работниками милиции для прекращения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка, отражения нападения на здания, помещения, сооружения и транспортные средства независимо от их принадлежности, защиты граждан и самозащиты от нападения и других действий, которые создают угрозу их жизни, здоровью, жилью или имуществу», - сказано в постановлении.

В предыдущей редакции пункт 16 позволял использование водометов для рассредоточения участников массовых беспорядков при температуре атмосферного воздуха не ниже 0 градусов Цельсия.

Также Кабинет министров Украины принял постановление «Об утверждении Порядка проведения дополнительных мер защиты безопасности граждан», согласно которому правоохранительные органы в случае наличия информации о возможных нарушениях общественного порядка могут временно ограничивать движение транспортных средств на улицах и территориях, а также временно ограничивать доступ граждан на отдельные участки местности и объекты.