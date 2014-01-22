Кличко: Если Янукович не пойдет навстречу, мы пойдем в наступление
20:45, 22 января 2014Политика
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Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявляет, что если Президент Виктор Янукович не пойдет навстречу Майдану, то Майдан пойдет в наступление
Кличко заявил, что готов идти в наступление, если Янукович его не услышит
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления со сцены на Майдане Незалежности.
«Завтра, если Президент не пойдет навстречу, мы сконцентрируемся и нас будет еще больше, мы пойдем в наступление», - сказал Кличко и подчеркнул, что «досрочные выборы изменят ситуацию без крови».
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«Если вы (Президент – УНИАН) не будете слышать людей, они сделают все для того, чтобы вы их услышали», - добавил лидер «УДАРа».
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