Кличко: Если Янукович не пойдет навстречу, мы пойдем в наступление

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления со сцены на Майдане Незалежности.

«Завтра, если Президент не пойдет навстречу, мы сконцентрируемся и нас будет еще больше, мы пойдем в наступление», - сказал Кличко и подчеркнул, что «досрочные выборы изменят ситуацию без крови».

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«Если вы (Президент – УНИАН) не будете слышать людей, они сделают все для того, чтобы вы их услышали», - добавил лидер «УДАРа».