Депутаты блокируют тираж "Голоса Украины" с "законами 16 января"

На телеканале Еспресо.тв продемонстрировали видео, на котором видно, как депутат от “Родины” Владимир Яворивский листает завтрашний тираж газеты, где напечатаны законы.

Журналист телеканала рассказал, что оппозиционные депутаты, вместе с общественностью прибыли в типографию и блокируют вывоз газеты за территорию типографии для распространения газеты.Читайте такжеЭштон призвала власти Украины пересмотреть законы 16 январяКак сообщал УНИАН, народные депутаты из фракции "Батькивщина" Валерий Лунченко и Геннадий Зубко обратились к редакторов и журналистов газет "Голос Украины" и "Правительственный курьер" с требованием не печатать законы, проголосованы Верховной Радой 16 января.

Как отмечают в своем обращении депутаты, 16 января с нарушением Конституции и Закона "О регламенте Верховной Рады Украины" парламентское большинство приняло законы, которые ограничивают ряд конституционных прав граждан и усиливают для властей возможность наказывать участников мирных акций протеста и других несогласных с действиями власти граждан.

«Как по форме принятия, так и по своему содержанию принятые законы противоречат Конституции Украины, международным стандартам прав и свобод человека и международным обязательствам Украины. Их нормы нарушают ряд основополагающих гражданских прав и свобод, гарантированных Конституцией и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, в частности: свободу мирных собраний, право на информацию, свободу свободного передвижения, права на справедливое судебное разбирательство, свободу ассоциаций, а также нарушается принцип верховенства права», - подчеркивается в обращении.

Кроме того, добавляют депутаты, «по своей сути, эти репрессивно направлены законы противоречат заявленному Президентом Украины В.Януковичем курса относительно гуманизации украинского законодательства».

Но наиболее опасным, по убеждению депутатов от «Батькивщины», является то, что нормы этих законов не будут способствовать разрешению в правовой способ существующих социальных конфликтов, а наоборот - будут углублять общественное противостояние и, тем самым, в случае вступления в силу, могут привести к обострению беспрецедентной общественно-политического кризиса, что может обернуться даже потерей независимости Украины.