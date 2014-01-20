Пшонка назвал события в Киеве преступлением против государства

Об этом говорится в заявлении генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ.

“Я обращаюсь к организаторам и участникам массовых беспорядков. Сложившаяся ситуация является очень сложной. В государстве грубо нарушается закон. Особенно это имеет место в столице. Отдельные политики и общественные организации постоянно провоцируют население и правоохранителей на силовое противостояние. То, что мы сегодня видим, является прямым следствием двухмесячной риторики безответственных политиканов и их популистских обещаний безнаказанности за совершение преступлений», - заявил Пшонка.Читайте такжеМилиция применила коктейль МолотоваОн заявил о необходимости «немедленно прекратить массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием, поджогами, погромами и в своей основе несут угрозу национальной безопасности Украины».

«Это не просто хулиганство. Это преступление против государства”, - сказано в заявлении Пшонки.