Коменданты объявили мобилизацию Самообороны Евромайдана со всех областей

16:59, 20 января 2014
Политика
0 0

Андрей Парубий объявил о максимальной мобилизации добровольцев Самообороны Евромайданов Украины

Самооборону Евромайданов мобилизируют

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил комендант Майдана, начальник Самообороны, народный депутат Андрей Парубий на брифинге в Штабе национального сопротивления в Доме профсоюзов.

“Объявляю максимальную мобилизацию наших добровольцев Самообороны Майдана - всех тех, кто были в Самообороне и которые сейчас находятся в местах дислокации в областях”, - сказал Парубий.

Он призвал их срочно ехать в Киев “для того, чтобы увеличить количество людей, которые сегодня есть в Самообороне Майдана”, и защитить участников акции протеста на Майдане Незалежности.

“Это связано с тем, что вчерашние события в Киеве показали, что власть готова перейти любую границу... Расстрел людей на улицах Киева, поливание людей водой при температуре минус 10 градусов показали, что эта власть не остановится ни перед чем”, - подчеркнул Парубий.

“Мы сейчас собираем наших активистов для того, чтобы мы могли организованно, совместно защитить участников акций протеста на Майдане Незалежности и улицах Киева”, - добавил Парубий.

Читайте такжеНа Майдане прошел мастер-класс по самообороне (фотогалерея)

Как сообщал УНИАН, 19 января на улице Грушевского в Киеве начались массовые столкновения между протестующими и милицией. Причиной их стал отказ правоохранительных органов пропустить митингующих к зданию Верховной Рады. Столкновения продолжаются и сейчас.

Милиция открыла уголовное производство по ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки). Задержано более 20 человек.

В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили, что к столичным медикам обратились 103 участника акции протеста, пострадавших на улице Грушевского. Из них 42 госпитализированы.

Также, по данным МВД, пострадали около 100 работников органов внутренних дел, 61 из них госпитализирован.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter