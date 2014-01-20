Представители омбудсмена проверяют информацию о незаконных задержаниях на Грушевского

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В рамках проверки направлены запросы Главного управления ГУМВД Украины в Киеве относительно количества и обстоятельств задержания лиц в связи с событиями в центре столицы, а также в Департамент охраны здоровья Киевской городской государственной администрации относительно количества лиц, которые обратились за помощью в учреждения здравоохранения г. Киева в связи с задержаниями и телесными повреждениями, говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас работники Секретариата Уполномоченного посещают органы и подразделения внутренних дел с целью проверки информации относительно незаконных задержаний, добавили в пресс-службе.

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Как сообщалось, 19 января в Киеве после Народного вече, участники которого осудили принятые Верховной Радой 16 января антидемократические законы, часть протестующих отправилась к зданию парламента. Однако путь им преградили сотрудники милиции, после чего на улице Грушевского начались столкновения продолжаются до сих пор.

Милиция возбудила уголовное производство по ст. 294 Уголовного кодекса Украины - массовые беспорядки. Задержаны более 20 человек.

В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили, что по состоянию на 06:00 20 января в столичных медиков обратились 103 участника акции протеста, которые пострадали во время столкновений на вул. Грушевского. Из них 42 участника госпитализированы.

Также, по данным МВД, пострадали около 100 работников органов внутренних дел, 61 из них госпитализированы.