Милиция не выпускает из Львова автобусы на Майдан в Киев - ВК «Наступ»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВК «Наступ», «милиционеры перекрыли выезды из города Львова по улице Стрыйской, Княгини Ольги и Галицкий перекресток. Автобусы с митингующими не выпускают».

Также в сообщении отмечается, что из Львова на Киев сегодня выехало семь автобусов с митингующими. Также в Киев едут люди из Тернополя и Ивано-Франковска.

Как сообщал УНИАН, столкновения между радикально настроенными мітингувальниками и стражами порядка в центре Киева, возле стадиона «Динамо», длятся из 15.00 воскресенья, 19 января.