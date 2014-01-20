Милиция не выпускает из Львова автобусы на Майдан в Киев - ВК «Наступ»
02:04, 20 января 2014Политика
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Милиционеры не выпускают из Львова автобусы с митингующими, которые следуют в Киев, где происходят столкновения участников акции протеста с правоохранителями.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВК «Наступ», «милиционеры перекрыли выезды из города Львова по улице Стрыйской, Княгини Ольги и Галицкий перекресток. Автобусы с митингующими не выпускают».
Также в сообщении отмечается, что из Львова на Киев сегодня выехало семь автобусов с митингующими. Также в Киев едут люди из Тернополя и Ивано-Франковска.
Как сообщал УНИАН, столкновения между радикально настроенными мітингувальниками и стражами порядка в центре Киева, возле стадиона «Динамо», длятся из 15.00 воскресенья, 19 января.
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