Принятые Радой законы отдаляют Украину от Европы - МИД Германии

23:03, 17 января 2014
Политика
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Некоторые законы, принятые 16 января Верховной Радой, отдаляют Украину от Европы.

Некоторые законы, принятые 16 января Верховной Радой, отдаляют Украину от Европы Фото РИА Новости

Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

"Курс, выбранный вчера президентом Януковичем, ведет в тупик. Ограничения гражданских прав еще больше отдалит Украину от Европы. Я уверен, что большинство людей в Украине желает открытого будущего для своей страны, что позволит сделать выбор в направлении Европы", - заявил  министр.

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При этом Штайнмайер считает, что эту ситуацию необходимо решить посредством диалога.

"Мы ожидаем от политического руководства в Киеве, что для политических дебатов после принятых решений против сближения с ЕС не будет административных препятствий и уголовных преследований", - добавил глава МИД Германии.

Также он отмечает, что репрессии не должны быть ответом на острые политические дискуссии в стране.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович подписал сегодня законы, которые Верховная Рада приняла в четверг.

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