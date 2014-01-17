Принятые Радой законы отдаляют Украину от Европы - МИД Германии

Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

"Курс, выбранный вчера президентом Януковичем, ведет в тупик. Ограничения гражданских прав еще больше отдалит Украину от Европы. Я уверен, что большинство людей в Украине желает открытого будущего для своей страны, что позволит сделать выбор в направлении Европы", - заявил министр.

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При этом Штайнмайер считает, что эту ситуацию необходимо решить посредством диалога.

"Мы ожидаем от политического руководства в Киеве, что для политических дебатов после принятых решений против сближения с ЕС не будет административных препятствий и уголовных преследований", - добавил глава МИД Германии.

Также он отмечает, что репрессии не должны быть ответом на острые политические дискуссии в стране.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович подписал сегодня законы, которые Верховная Рада приняла в четверг.