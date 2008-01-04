Правозащитники обжалуют решение суда об аресте российского оппозиционера

Винницкая правозащитная группа обжалует решение суда об аресте сроком на 40 суток российского оппозиционера, одного из организаторов движения «Маршей Несогласных», члена Национал-большевицкой партии России Михаила ГАНГАНА.

Как говорится в переданно агентству УНИАН сообщении Винницкой правозащитной группы, 2 января судья Замостянского райсуда Винницы А.ПРОКОПЧУК удовлетворила представление УБОП МВД Украины о предоставлении согласия на временный арест сроком на 40 суток в отношении М.ГАНГАНА, задержанного недавно сотрудниками УБОП МВД Украины в Винницкой области на железнодорожном вокзале Винницы в ходе совместной операции с российскими спецслужбами.

Такое решение было принято судом, несмотря на то, что уже 31 декабря в УМВД Украины в Винницкой области были переданы документы, которые подтверждали факт обращения М.ГАНГАНА в Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и написанного М.ГАНГАНОМ заявления о предоставлении ему статуса беженца в Украине, говорится в сообщении. “Указанные документы не были немедленно направлены в Сектор миграционной службы в Винницкой области, а факт обращения в УВКБ ООН украинский суд не считал существенным обстоятельством. Таким образом, сегодня формально не существует законных препятствий для осуществления экстрадиции М.ГАНГАНА в Российскую Федерацию, где ему может угрожать несправедливый суд, жестокое обращение, и, возможно, пытки, заявляет Винницкая правозащитная группа.

В сообщении говорится, что только после решения суда органы МВД сегодня передали Сектору миграционной службы в Винницкой области заявление М.ГАНГАНА о предоставлении статуса беженца, поэтому на сегодняшний день М.ГАНГАН находится в процедуре предоставления статуса беженца, и его экстрадиция в Россию будет означать нарушение Украиной своих международных обязательств в области прав человека, в частности, обязательств не выдавать беженцев в страны их происхождения и не передавать в страны, где им угрожают пытки и жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение.

Сейчас М.ГАНГАН содержится в изоляторе временного содержания в Виннице.

“Законодательство Украины не предусматривает необходимости принимать дополнительное судебное решение для осуществления экстрадиции лиц, в отношении которых судом было предоставлено согласие на временный арест для осуществления их передачи правоохранительными органам третьих стран, поэтому, учитывая позорный опыт передачи Украиной 11 искателей убежища в Узбекистан в 2006 году, есть основания считать, что существует угроза немедленной экстрадиции М.ГАНГАНА в РФ”, заявляет Винницкая правозащитная группа и отмечает, что обжалует в Апелляционном суде Винницкой области решение Замостянского райсуда Винницы, которым санкционирован арест М.ГАНГАНА с целью его экстрадиции.

Правозащитники также призывают МВД Украины, учитывая факт пребывания М.ГАНГАНА в процедуре предоставления статуса беженца, а также очевидный политический характер преступления, за который его преследуют в России, что делает невозможным передачу в соответствии с предписаниями Ст. 3 Европейской Конвенции о выдаче правонарушителей 1957 года, участниками которой является как Украина, так и РФ.

Винницкая правозащитная группа призывает Государственный комитет Украины по делам национальностей и религий обеспечить М.ГАНГАНУ доступ к справедливой процедуре определения статуса беженца и просит Региональное Представительство УВКБ ООН в Украине обеспечить контроль за справедливостью процедуры определения статуса беженца в отношении М.ГАНГАНА.

Правозащитники также призывают страны Евросоюза, в первую очередь, правительство Словении как председательствующей в ЕС, не оставлять вне поля зрения дело М.ГАНГАНА и осуществлять дипломатическое влияние на украинское правительство с целью обеспечить для М.ГАНГАНА справедливую процедуру определения статуса беженца.