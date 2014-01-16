Польский сейм не станет бойкотировать украинскую "Свободу" - польский депутат

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Варшаве выразил депутат польской партии власти "Гражданская платформа" (РО), заместитель комиссии по иностранным делам Сейма Польши Роберт Тышкевич.

Он отметил, что депутаты от "Гражданской платформы" пока не обсуждали проект заявления SLD, но выразил убеждение, что РО проголосует против этого документа.

"РО не будет голосовать за проект заявления, которое является очевидным элементом втягивания польского парламента во внутренние политические игры в Украине", - сказал депутат.

Тышкевич считает, что Сейм Польши вообще не должен рассматривать данный документ, заметив, что планирует убедить членов SLD отозвать его.

Депутат от РО, которая представлена в Сейме 203 из 460 депутатов, выразил мнение, что крупнейшая оппозиционная партия "Закон и справедливость" (PIS), представленная в Сейме 136 депутатами, и другие партии также выскажутся против принятия такого заявления.

"Я не представляю себе, чтобы польский парламент принял заявление, содержащее оценку политической программы какой-то партии. Даже если это партия, с которой мы больше всего не согласны", - сказал Тышкевич.

Он заметил, что SLD или другая партия могут принять подобное заявление от своего имени, подчеркнув, что высший законодательный орган Польши не может рассматривать такие вопросы.

"Это было бы достаточно курьезно (если бы Сейм принял такое заявление - УНИАН)", - сказал Тышкевич.

Депутат добавил, что если SLD не отзовет проект своего заявления, то парламент сможет его рассмотреть приблизительно через месяц.

Как сообщал УНИАН, SLD зарегистрировала в польском Сейме проект заявления, в котором призывает польских политиков и общественных деятелей бойкотировать Всеукраинское объединение "Свобода", любые мероприятия, которые оно организует в Польше, обвинив представителей украинской партии в разжигании националистических и антипольских настроений в Украине.