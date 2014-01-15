США призывают Украину возобновить переговоры с МВФ по кредиту (дополненная)

Об этом, как сообщает собственный корреспондент УНИАН, госпожа Нуланд заявила на слушаниях относительно политического кризиса в Украине в комитете по иностранным политике Сената США.

"МВФ предлагает Украине доказанную опытом - возможно нелегкую - долговременную диету, чтобы Украина вернуться к хорошему здоровью. Это потребует работы и жертвенности. Но вознаграждение будет большим ... Мы призываем Украину возобновить консультации с Международным Валютным Фондом сейчас", - сказала госпожа Нуланд на сенатском комитете.

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Она также объяснила, почему раньше МВФ не выделил кредит Украине, когда Киев решал подписывать ли Соглашение об ассоциации с ЕС осенью прошлого года, сказав: "Консультации с МВФ были, но не такие интенсивные, чтобы МВФ мог решить по кредиту. Реформы, которые требует МВФ, совместно с ассоциацией с ЕС должны идти рядом, но это не то, что думали украинцы".

Украина и МВФ уже несколько лет ведут переговоры о 15-миллиардном долларовом кредите от МВФ, взамен Киев согласился на предложение о российском кредите на такую ​​же сумму через выпуск евробондов, которые Россия покупает средствами из Фонда Национального Изобилия.

МВФ требует от Украины повысить цены на газ для населения, заморозить зарплаты и ослабить курс гривни.