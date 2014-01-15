Депутаты хотят запретить называть детей неодушевленными предметами и болезнями

Документ представляет собой поправки в Семейный кодекс. Его авторами являются депутаты от Партии регионов Эльбрус Тедеев и Владимир Мисик, а также представитель оппозиционной фракции «УДАР» Артур Палатный.

Об этом пишет Лента.ру.

Если законопроект будет принят, детям нельзя будет давать имена, «состоящие из названий неодушевленных предметов, вымышленных персонажей, географических названий, [обозначений] флоры и фауны, титулов, болезней, одновременным сочетанием букв, символов или цифр, аббревиатур».

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У родителей, впрочем, останется возможность обратиться в суд, если в ЗАГСе откажутся регистрировать ребенка с тем или иным именем.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что он направлен на защиту прав ребенка. Авторы отмечают, что различные имена могут провоцировать оскорбления и издевательства над детьми.