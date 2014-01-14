Минздрав: В Украине сократилось количество абортов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили участники пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины.

Эксперты отмечали, что в Украине ежегодно выполняется 150 тысяч абортов - из них 60% по желанию женщины, 40% - выкидыши или аборты по медицинским показаниям.

Начальник управления материнства, детства и санаторного обеспечения Минздрава Украины Алена Терещенко отметила, что в вопросах снижения количества абортов среди женщин фертильного возраста и предотвращения нежелательной беременности Украина приблизилась к странам Еврорегиона.

«Этого удалось достичь благодаря комплексу нормативных документов, которые базируются на основе доказательной медицины», - сказала Терещенко.

По информации журнала "Фокус", который ссылался на данные Минздрава, ежегодно около 200–250 тыс. украинских женщин, принимают решение искусственно прервать беременность. Доля женщин, у которых беременность заканчивается абортом, в Украине составляет не менее 20%, в Восточной Европе этот показатель — 14%, а в Западной Европе — 3%.