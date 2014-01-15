Украина уже в начале года может подписать соглашение с ЕС - евродепутат

11:39, 15 января 2014
Политика
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Уже в начале этого года Украина имеет возможность подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Никаких препятствий для подписания документа при нахождении консенсуса по условиям нет.

Никаких препятствий для подписания документа при нахождении консенсуса по условиям нет

Такое мнение высказал депутат Европарламента от Болгарии Димитар Стоянов.

«Я надеюсь, что подписание Соглашения об ассоциации станет возможным в этом году. В частности, в начале года. Если удастся достичь консенсуса по важнейшим вопросам, как со стороны ЕС, так и со стороны Украины, я не вижу никаких препятствий, почему бы Соглашение об ассоциации нельзя было подписать. Думаю, не важно, что конкретных дат нет. Это может произойти очень быстро и просто», - сказал Стоянов.

В то же время политик подчеркнул, что условия сделки требуют неторопливого и рассудительного подхода.

В связи с этим, по мнению Стоянова, их необходимо четко и детально прописать.

«Если Украина будет принимать свои обязательства перед ЕС постепенно, шаг за шагом, - это будет к лучшему как для Украины, так и для ЕС», - отметил депутат.

В этом контексте он привел пример Болгарии, которая, по его словам, много потеряла из-за поспешного решения при присоединении к ЕС.

«Многие наши договоренностей с ЕС заключались очень быстро, так же, как и обсуждались. И теперь мы имеем не очень хорошие последствия такой торопливой работы», - сказал Стоянов. - Сейчас вы можете видеть ситуацию, когда западноевропейские страны пытаются ввести ограничения на передвижение болгар в пределах ЕС. С другой стороны, и болгары имеют проблемы со стандартами ЕС, которым мы, как страна - член Европейского Союза, должны отвечать», - добавил он.

«Вообще, все необходимо рассматривать очень тщательно. Я ценю то, как Украина развивает свои отношения с ЕС - неспешно, обдумывая свои национальные интересы. Это также лучше для Европы, так как благодаря этому на последующих стадиях не будет недоразумений в отношениях с ЕС», - подытожил депутат Европарламента.

Напомним, что ранее первый вице-премьер Сергей Арбузов выразил надежду, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной будет подписано в нынешнем году.

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