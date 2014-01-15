Украина уже в начале года может подписать соглашение с ЕС - евродепутат

Такое мнение высказал депутат Европарламента от Болгарии Димитар Стоянов.

«Я надеюсь, что подписание Соглашения об ассоциации станет возможным в этом году. В частности, в начале года. Если удастся достичь консенсуса по важнейшим вопросам, как со стороны ЕС, так и со стороны Украины, я не вижу никаких препятствий, почему бы Соглашение об ассоциации нельзя было подписать. Думаю, не важно, что конкретных дат нет. Это может произойти очень быстро и просто», - сказал Стоянов.

В то же время политик подчеркнул, что условия сделки требуют неторопливого и рассудительного подхода.

В связи с этим, по мнению Стоянова, их необходимо четко и детально прописать.

«Если Украина будет принимать свои обязательства перед ЕС постепенно, шаг за шагом, - это будет к лучшему как для Украины, так и для ЕС», - отметил депутат.

В этом контексте он привел пример Болгарии, которая, по его словам, много потеряла из-за поспешного решения при присоединении к ЕС.

«Многие наши договоренностей с ЕС заключались очень быстро, так же, как и обсуждались. И теперь мы имеем не очень хорошие последствия такой торопливой работы», - сказал Стоянов. - Сейчас вы можете видеть ситуацию, когда западноевропейские страны пытаются ввести ограничения на передвижение болгар в пределах ЕС. С другой стороны, и болгары имеют проблемы со стандартами ЕС, которым мы, как страна - член Европейского Союза, должны отвечать», - добавил он.

«Вообще, все необходимо рассматривать очень тщательно. Я ценю то, как Украина развивает свои отношения с ЕС - неспешно, обдумывая свои национальные интересы. Это также лучше для Европы, так как благодаря этому на последующих стадиях не будет недоразумений в отношениях с ЕС», - подытожил депутат Европарламента.

Напомним, что ранее первый вице-премьер Сергей Арбузов выразил надежду, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной будет подписано в нынешнем году.