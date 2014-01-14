Российское судно "Академик Шокальский" благополучно прибыло в порт из льдов Антарктиды

Российское судно "Академик Шокальский", которое две недели находилось в ледовом плену Антарктики, 14 января благополучно прибыло в новозеландский порт Блафф, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Никаких технических проблем на судне нет", - сообщил корр.ИТАР-ТАСС помощник капитана Юрий Кудрин. "Сегодня - день прихода, а в среду начнется работа - портовые власти будут проводить необходимые осмотр и проверки, будем получать снабжение и т.д.", - добавил он.

Напомним, "Академик Шокальский" попал в ледовый плен в ночь с 24 на 25 декабря. На его борту в тот момент находились 74 человека - российский экипаж /22 человека/ и 52 пассажира - группа ученых из австралийской антарктической экспедиции и сопровождающие их путешественники.

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На помощь российскому судну поспешили прийти китайский ледокол "Сюэлун" и австралийский "Аурора Аустралис", но ни тот, ни другой так и не смогли пробиться к нему сквозь льды. В результате 2 января было принято решение провести эвакуацию пассажиров. Для этого был использован китайский вертолет, который перевез всех ученых и путешественников, а также научное оборудование на австралийский ледокол. Экипаж "Академика Шокальского" остался на судне.

В тот же день выяснилось, что во льдах застрял и "Сюэлун". Ситуация изменилась в лучшую сторону 7 января, когда в этом антарктическом районе поменялось направление ветра, и в ледовом поле стали образовываться трещины. Этим воспользовались капитаны обоих судов - они начали движение из ледового плена и 8 января вышли к чистой воде. Ожидается, что австралийский ледокол "Аурора Аустралис" доставит туристов с "Академика Шокальского" в Хобарт / Тасмания/ 20 января.