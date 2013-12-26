У побережья Антарктиды, где дрейфует российское судно, началась снежная буря

Снежная буря началась в антарктическом районе, где в ледовом плену оказалось судно "Академик Шокальский", сообщает в своем микроблоге Twitter участник экспедиции из Австралии Крис Терни, передает РИА Новости.

Судно ледового класса "Академик Шокальский" 24 декабря из-за резкого ухудшения погоды было блокировано тяжелыми льдами у побережья Антарктиды. При осмотре был обнаружен разрыв наружной обшивки по правому борту, на 1,8 метра выше ватерлинии, однако экипаж оперативно ликвидировал его. Координацией спасательной операции занимается Австралийское управление морской безопасности (AMSA).

"Поднялась снежная буря, но с экипажем все в порядке. Рождество выдалось тяжелым, однако хочу предупредить семью и друзей, что приход китайского ледокола ожидается через 24 часа", - пишет Крис Терни.

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Директор Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института (ДВНИГМИ) Юрий Волков подтвердил, что погодные условия в районе, где находится "Академик Шокальский"ухудшились.

"Ветер усилился до 20 метров в секунду. Судно дрейфует, но экипажу опасность не угрожает, с ними все в порядке. Ветер, в районе, где оказались моряки все еще восточный. Если бы подул западный ветер, судно смогло бы выбраться из ледового плена самостоятельно", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в район нахождения "Академика Шокальского"направлены суда ледокольного класса Xue Long (КНР), Astrolab (Франция) и Aurora Australius (Австралия). Члены экипажа и экспедиции здоровы, угрозы для их жизни и безопасности нет.