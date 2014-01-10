Защитники прав сексменьшинств планируют установить свою палатку на Евромайдане

Об этом представители Инициативной группы по защите прав сексуальных меньшинств в Украине сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы намерены присоединиться к мирному протесту граждан, который сейчас проходит на Майдане. Поэтому 11 января в 12.00 начнется наше шествие от Бессарабской площади до палаточного городка, где мы также установим свою палатку и присоединимся к протестам, поскольку мы хотим жить в толерантном европейском обществе, где каждый имеет право на самовыражение», - сказала активист Инициативной группы по защите прав сексуальных меньшинств в Украине Марго.

По ее словам, о желании принять участие в акции заявили 50 участников.

Отвечая на вопрос, куда представители Инициативной группы планируют поставить свою палатку, Марго ответила: «Куда допустят, туда и поставим. Пока это символическая акция, если нас примут, мы останемся как представители своего сообщества».

В то же время она отметила, что участники акции побаиваются проявлений нетолерантности.

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Координатор Инициативной группы по защите прав сексуальных меньшинств в Украине София Гукова отметила, что инициативная группа по защите прав сексуальных меньшинств в Украине не является официально зарегистрированной общественной организацией. «Мы люди, которых собрали общие интересы, и мы познакомились в социальных сетях», - сказала она. По словам Гуковой, инициативная группа собиралась две недели, «чтобы прийти и рассказать о себе».

Активист Инициативной группы по защите прав сексуальных меньшинств в Украине Юрий Григорьев в свою очередь отметил, что представители Инициативной группы требуют от оппозиционных украинских политиков вернуться к рассмотрению законопроекта № 2342 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о прекращении и противодействии дискриминации в Украине» и принять его для того, чтобы подтвердить свое стремление к установлению европейских ценностей и показать миру свою толерантность.

Отвечая на вопрос, почему представители инициативной группы не выступили в поддержку Евромайдана раньше, Григорьев сказал: «С самого начала на Евромайдане ни слова не говорилось о тех темах, которые мы сейчас рассматриваем, и поэтому мы не присоединялись к Евромайдану. Сейчас Майдан имеет пассивный характер в направлении подписания Соглашения с ЕС, очень распиарена тема покушения на известную журналистку Чорновол и совсем не затрагиваются вопросы, за которые боремся мы».

«Мы хотим вернуть опять вопрос о вступлении в ЕС, о европейских ценностях и изменить общество к лучшему», - добавила Марго.

Отвечая на вопрос о том, что акция 11 января может быть провокацией, Григорьев сказал, что «если люди сознательные и умеют адекватно расценивать ситуацию, они поймут, что это не провокация, а просто один из элементов Евромайдана».

На вопрос о том, что отмеченная акция может спровоцировать представителей «Свободы» на какие-то действия, Гукова ответила: «Мы не декларируем ничего такого, что может вызывать враждебность».