ЦИК официально объявила Пилипишина победителем перевыборов

Как передает корреспондент УНИАН, ЦИК установила и объявила официальные результаты на основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в 223-м округе.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря были объявлены официальные результаты в 4 избирательных округах.

Так, в 94-м округе победил кандидат от Партии регионов Руслан Бадаев, набрав 58,25%.

В округе №132 победу одержал председатель Николаевской облгосадминистрации Николай Круглов (самовыдвиженец). За него отдали свои голоса 47,78% избирателей.

В округе № 194 победил самовыдвиженец, ректор Киевского национального университета культуры Михаил Поплавский, за которого проголосовали 53,54%.

В 197-м округе одержал победу представитель оппозиции Леонид Даценко, выдвинутый от "Батькивщины". Он набрал 63,51% голосов избирателей.