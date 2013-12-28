Пятый задержанный по делу Чорновол сознался в ее избиении – МВД

Пятый подозреваемый по делу о нападении на журналистку и общественную деятельницу Татьяну Чорновол, который был задержан 27 декабря, уже допрошен следствием.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, это 34-летний житель города Днепродзержинск Днепропетровской области, который работал в охранной структуре.

По его словам, он приехал в Киев покупать автомобиль «Порш Кайен», информировали в МВД.

Из свидетельств фигуранта следует, что он лично принимал участие в избиении потерпевшей, подчеркивается в сообщении.

Следствием запланировано проведение одновременных допросов подозреваемых для того, чтобы установить полную картину произошедшего, добавили в МВД.

Как сообщалось, журналистку, активистку Евромайдана Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе недалеко от Киева. По предварительным данным милиции, Чорновил ехала в собственном авто, когда ее внезапно ”подрезал” неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытянули Чорновил из-за руля, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

В МВД сообщили о задержании пяти подозреваемых в избиении Чорновол.

27 декабря суд избрал меру пресечения в виде ареста четырем подозреваемым по делу об избиении Чорновол - Александру Храмцову, Андрею Насиковскому, братьям Сергею и Александру Котенко.

При этом только один из них – Сергей Котенко - непосредственно присутствовал на месте происшествия. Другие подозреваемые заявляют о наличии алиби.