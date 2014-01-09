В Крыму сожгли чучело Бандеры (фото)

14:01, 09 января 2014
Политика
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Сегодня в Симферополе пророссийские организации Крыма провели акцию протеста против маршей ВО «Свобода». Ее участники, порядка 30-40 человек, собрались у здания Постоянного представительства Президента в АРК, где сожгли флаг ОУН-УПА и чучело Степана Бандеры.

Фото: Организаторы акции

Также митингующие потребовали от Виктора Януковича  запретить партию "Свобода" и все «неонацистские движения на Украине», а также принять закон о запрете всех радикальных организаций неонацистского  и экстремистского толка, пишет "Сегодня".

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«Требуем признать преступными идеологию и деятельность ОУН-УПА и их военных формирований, не допускать пропаганду неонацизма и расовой нетерпимости в СМИ, реабилитацию и героизацию фашистских коллаборационистов, а также изготовление, распространение, демонстрацию фашистской и нацистской символики политическими партиями, объединениями граждан, юридическими и физическими лицами», - заявили собравшиеся.

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