В Крыму сожгли чучело Бандеры (фото)

Также митингующие потребовали от Виктора Януковича запретить партию "Свобода" и все «неонацистские движения на Украине», а также принять закон о запрете всех радикальных организаций неонацистского и экстремистского толка, пишет "Сегодня".

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«Требуем признать преступными идеологию и деятельность ОУН-УПА и их военных формирований, не допускать пропаганду неонацизма и расовой нетерпимости в СМИ, реабилитацию и героизацию фашистских коллаборационистов, а также изготовление, распространение, демонстрацию фашистской и нацистской символики политическими партиями, объединениями граждан, юридическими и физическими лицами», - заявили собравшиеся.