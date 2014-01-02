Донецк и Днепропетровск факельным шествием отметили день рождения Бандеры

Более полусотни людей, в том числе члены ВО "Свобода" , прошли по центральным улицам города, передает Радио Свобода.

В руках активисты держали сине-желтые и красно-черные флаги. Идя шествием, участники скандировали лозунги " Наш город - Сичеслав" , "Бандера, Шухевич - герои Украины" , "Бандере слава" , "Своя земля - свои герои" и т.п., а также требовали возвращения звания Героя Украины Степану Бандере.

На торжественном шествии устроили также пиротехническое шоу.

Шествие закончилось в центральном парке Днепропетровска, возле памятника казаку Лазарю Глобе небольшим митингом.

"Мы вышли сегодня на улицы Днепропетровска, чтобы показать, что наш край - бандеровский край, чтобы всколыхнуть этот полусонный город в посленовогоднем похмелье, чтобы показать, что в этом городе есть украинские патриоты" , - заявили организаторы шествия .

Также 105-й день рождения Бандеры отметили и в Донецке.

Около 50 человек собрались около памятника Тарасу Шевченко. Активисты установили портрет Бандеры и большой черно-красный флаг, сообщают Новости Донбасса.

Выступающие на митинге представители националистических организаций и политических партий рассказывали участникам биографию Бандеры, делились своим отношением к этому человеку и высказывались о необходимости героизации Бандеры в современной Украине.

Акция началась в 18.00 и завершилась в 19.30. Мерпориятие охраняли милиционеры. Нарушений общественного порядка во время акции зафиксировано не было.