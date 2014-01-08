Грищенко откроет новый музей Шевченко

Участие в открытии музея примет вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, музей в селе Мошны будет рассказывать посетителям о страницах биографии Шевченко во время его последнего путешествия в Украину.

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Во время визита в Черкасскую область вице-премьер Грищенко ознакомится с ходом строительства Черкасского областного перинатального центра и деятельностью областного лечебно-консультативного центра. Он также примет участие во вручении ключей от автомобилей 42 ветеранам Великой Отечественной войны.

Справка УНИАН. Черкасская область образована 7 января 1954 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР из районов Киевской, Винницкой, Кировоградской и Полтавской областей. Административный центр Черкасской области - город Черкассы.

Также на территории области находится географический центр Украины на северной окраине села Марьяновка неподалеку от районного центра — города Шпола. Площадь области 20,9 тысяч кв. км, что составляет 3,46% территории государства (18-е место в стране). В соответствии с административно-территориальным делением область состоит из 20 районов, 16 городов, из них 6 городов областного подчинения (Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Канев, Смела, Умань). В состав области входит 15 поселков городского типа, 723 села и 101 поселок, которые подчинены 16 городским, 15 поселковым и 525 сельским советам.