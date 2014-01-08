Следствию приказали не выполнять закон об "амнистии" - активист из Василькова

По его словам, допрос начался в 17.00 и продолжался более двух часов, рассказал он "Украинской правде".

Он рассказал о том, что в ходе допроса ему вручили уведомление о подозрении.

"Там есть более 20 человек, которые проходят по делу, в разных статусах: есть свидетели, обвиняемые. И в ближайшее время все будут привлечены по этому делу, кто в какой роли", - рассказал Сабов.

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По его словам, активизация дела произошла потому, что следователи получили команду сверху.

"Следствие вообще ждал, что этот закон (о прекращении преследований митингующие - ред.) будет работать. Но пришла команда, что закон не работает, и людей нужно привлекать к ответственности", - заявил Сабов.

"Я думаю, что это обычное давление на меня, на мою семью", - добавил он.

По словам Сабова, пока не было разговоров о применении к нему какой-то меры пресечения.

"Пока об этом не говорили, потому что мы подали ходатайство, касающиеся этого сообщения о подозрении. Оно оформлено не в полном объеме, не определено, в чем меня конкретно обвиняют, что именно там происходило", - рассказал ударовец.

"То есть не ясно в чем и на основе чего меня конкретно обвиняют", - пояснил он.

Как известно, 10 декабря в Василькове разогнали людей, которые блокировали выезды спецподразделениям "Тигр" и позволили спецназовцам выехать.

После этого активисты еще раз попытались заблокировать автобусы на Одесской трассе, однако их машины оттащили в кюветы, а колеса прокололи.

В милиции заявили, что колонна автобусов с военнослужащими внутренних войск движется из Василькова на Киев "для замены личного состава".

Санкция ч.1 статьи 279 УК (по которой обвиняют Сабова) предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.