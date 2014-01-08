На праздничной литургии в Киево-Печерской лавре Рождество встретили около 2,5 тыс. верующих

Как сообщает корреспондент УНИАН, в храме была совершена Божественная литургия, которую возглавили наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) и управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), которым сослужили епископы и насельники обители в священном сане.

За праздничным рождественским богослужением молились Президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, генеральный прокурор Виктор Пшонка, глава Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк, члены правительства и чиновники.

Во время Божественной литургии были зачитаны Рождественские послания Святейшего Патриарха Кирилла и Блаженнейшего Митрополита Владимира.

"Сегодня мы празднуем событие, в корне изменившее весь ход человеческой истории. Бог входит в самые недра человеческой жизни, становится одним из нас , берет на Себя всю тяжесть наших грехов, человеческих немощей и слабостей - приносит их на Голгофу, чтобы освободить людей от невыносимого бремени... Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова! Бог любви и мира ( 2 Кор . 13:11 ) да дарует народу нашему и каждому из нас мир и благополучие в Новом году" , - отметил в Рождественском послании патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Христос рождается - славьте! Христос с небес - встречайте! .. Посмотрите вокруг, будьте внимательны к тем, кого нужде посылает сегодня к нам Христос... Мы живем в то время, о котором Спаситель сказал: и из-за увеличения беззакония во многих охладеет любовь (Мф. 24: 12)... Мы благодарим Бога за Его милости, дарованные нам в прошлом 2013 году, и с молитвой и надеждой смотрим в следующий 2014-й. Милостивый Господь судил нам жить в очень ответственное время... Пусть этот светлый праздник наполнит радостью наши души и побуждает нас на созидание дел веры и любви», - говорится в Рождественском послании предстоятеля УПЦ МП митрополита Владимира.

"Для верующего человека понятно: надо идти за Христом, ибо Он просветляет и освещает человека, который приходит в этот мир. Благодаря Боговоплощению мы понимаем, что бессмысленные страдания, и даже болезни и неизбежная смерть. Мы понимаем, что мы не вечны. И что Бог берет на Себя человеческую смерть, чтобы ее преодолеть" , - сказал в своем приветственном слове управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

"Сегодня мы отмечаем радостный праздник, потому что сегодня Господь становится человеком. Это свидетельствует о том, что Он нас любит, ждет и никогда не оставит , даже в такие тяжелые времена, когда мы отошли от Него - Он нас не гнушается. Поэтому это радостный праздник, праздник любви. Каждый христианин сегодня должен встречаться со своими близкими, друзьями, поздравлять с праздником, принимать друзей в своем доме и угощать их, но не терять разум. Главное – помогать тем людям, которые сегодня нуждаются в помощи" , - сказал после литургии в комментарии журналистам наместник Киево - Печерской Лавры митрополит Павел.

В этот же день в Национальной опере Украины состоялся детский благотворительный праздник «Рождественский вертеп - 2014». Праздник посетили дети из детских домов и школ-интернатов Киева и Киевской области.

«Рождественский вертеп» проводится уже одиннадцатый год подряд. Праздник проходит под патронатом Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. От имени митрополита Владимира собравшихся поздравил управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. На празднике гости услышали рождественские колядки в исполнении известных артистов и художественных коллективов Украины. Дети получили сладкие подарки.