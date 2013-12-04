«Провокатор», прошедший на Банковой за спины «Беркута», оказался простым программистом

Вечером 3 декабря телеканал "Интер" показал видео столкновений на «Банковой», на котором видно, как трое молодых людей во время штурма Администрации президента сначала вместе со всеми толкаются с отрядом бойцов внутренних войск, а потом, после того как пошел газ и камни, беспрепятственно оказываются за колонной правоохранителей.

Затем молодые люди в шлемах также без проблем проходят сквозь оцепление бойцов внутренних войск, и сливаются с толпой.

На основании отснятых кадров активная общественность и политики сделали вывод, что это те самые неизвестные граждане, которые были наняты с целью спровоцировать драку между правоохранителями и митингующими.

Однако один из фигурантов видео настаивает на том, что попал за кордон "Беркута" совершенно случайно, пишет издание INSIDER.

"На всякий случай, парень в мотошлеме рядом — я. И нет, я не провокатор", - написал журналисту неизвестный парень, комментируя фотографию, где трое людей в шлемах мирно стоят за спинами милиционеров.

Как сообщает издание, парень по имени Антон Немцев согласился встретиться с журналистами и рассказать о том, что же происходило на Банковой, и каким "чудом" они оказались по ту сторону баррикад.

Антон, который пришел на встречу с тремя друзьями рассказал, что они работают веб-программистами и являются сторонниками евроинтеграции Украины.

Павел – друг Антона, рассказал, что регулярно ходил на "Евромайдан" со своей женой, хрупкой на вид девушкой, и был с ней в ту ночь, когда Беркут жестоко избил активистов, зачищая Майдан.

"Мы поехали в первый день на майдан. Там поняли, что протест имеет место быть. Мы там встретили людей, которые последние 9 лет и не выходили на улицу. Но вот это событие вызвало большой резонанс, и мы даже первую ночь проведи на майдане. В последующие дни мы приходили на майдан, приютили молодую пару со Львова",- рассказал Павел.

"За нами, как за животными, Беркут бежал по Крещатику. Мы спрятались в подворотне, сорвали с себя символику и еще несколько часов приходили в себя. По улицам шастали патрули. В кафе, куда мы позже зашли, периодически заходил Беркут и оглядывал заведение. После такого есть ощущение, что мы заснули в Украине и проснулись в Белоруссии", - вспоминает он.

Сам Антон уверяет, что он никогда не состоял в каких-либо политических партиях и организациях. И даже не принимал никогда ранее участия в акция протеста. Парень убеждает, что он сторонник евроинтеграции и пришел на Майдан, чтобы выразить свое недовольство.

По его словах, на Банковой он оказался довольно спонтанно. Сами события и свое участие в них описывает просто.

"Когда началась давка, мы продавились через строй в центр. И как только мы там оказались – люди отошли, и мы получились отрезанными от основной части активистов", - спокойно говорит Антон.

На видео видно, как парень активно толкает правоохранителей. Сам же он уверяет, что у него не было цели прорывать цепочку милиции – "давление людей сзади было настолько сильным, что отступить не было возможности".

"Мы попытались вернуться, но один из милиционеров сказал, что не получится, поскольку там очень сильная давка. Тогда он организовал коридор, и мы вышли с другой стороны.

Какое-то время мы стояли там, общались с милицией и ждали, что будет дальше. Однако когда начали бросать камни, зажигательные смеси, гранаты, подошел один с работников милиции и сказал другим, чтобы нас выпустили", - рассказывает Антон.

Причину своего пребывания на Банковой в шлеме он объяснил тем, что приехал на мотоцикле.

"Шлем у меня был в руках до того, пока не полетели камни. После того я предпочел его надеть", - сказал Антон.

По его словами, по другую от активистов сторону баррикад он находился пять-десять минут и даже не знал тех, с кем там оказался.

"Строго говоря, мы даже там с ними не раззнакомились. Я полагаю, что они тоже были очень напуганы и не склонны к общению. Мне даже показалось, что они между собой тоже не были знакомы", - рассказал парень.

Потом, по словам парня, их выпустили из оцепления, и он направился в кафе, где они заранее договорились встретиться с друзьями на случай, если не будет связи.

"В тот момент, когда начался активный разгон митингующих – меня там, к сожалению или к счастью, уже не было", - добавил он.

"То, что мы сейчас говорим – это не потому, что мы хотим подлить масла в огонь, а ровно потому, что нам неприятно, когда нас называют провокаторами. Не хочется подогревать истерию и теорию заговора. Тем более, "фейковыми" новостями", - сказал Антон.

"Я абсолютно не боюсь угроз от кого-либо, но признаюсь, что я опасаюсь преследования со стороны закона. Я был там и, возможно, этого окажется достаточно. Я не юрист, и не могу об этом судить", - добавил парень.

Стоит отметить, что у Антона в Facebook есть запись от 1-го декабря, где он кратко описывает ситуацию, как они попали по ту сторону баррикад. Кроме того парень опубликовал два фото спин милиционеров.

"Во время провального штурма администрации президента на банковской продавил с еще несколькими ребятами строй милиции, но так как нас не поддержали, то строй сомкнулся за нами и почувствовали мы себя довольно глупо", - написал 1-го декабря парень в себя в Facebook.