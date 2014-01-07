Оппозиция обещает в ближайшее время обнародовать программу действий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, выступая со сцены на Майдане Незалежности в Киеве, заявил председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Он также призвал митингующих «набраться немного терпения и мудрости».

«Нам нужно немного времени, и эта команда, которая будет представлена, она будет отвечать вашим интересам... Не дело, кто будет сидеть в каком кресле, а что будет дальше, когда мы выиграем президентские выборы, а мы их выиграем», - отметил Яценюк.

Поздравляя собравшихся на Майдане людей с Рождеством Христовым, он отметил, что, «наверное, это самое определяющее и яркое Рождество, которое мы с вами празднуем».

По словам Яценюка, «пройдены тяжелые испытания, в которых люди, которые восстали против режима власти, сплотились, показали единство и силу единства».

«Но впереди еще тяжелый путь к победе, поэтому на следующий год нам нужно храбрости и терпения, чтобы иметь силы пройти те испытания, которые будут, а их будет много», - сказал Яценюк.

В свою очередь, лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок отметил, что сегодняшнее Рождество является для украинцев символом обновления. По его словам, борьба, стойкость, вера и мужество нужны для победы за идеалы.

На Майдане сейчас находятся более 10 тысяч человек.