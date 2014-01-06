Кабмин создаст госцентр безопасности предприятий угольной промышленности
Кабинет министров Украины принял решение создать бюджетное учреждение «Центр комплексной безопасности предприятий угольной промышленности» для повышения уровня безопасности работ на шахтах угледобывающих предприятий, сообщается на Правительственном портале.
Согласно распоряжению Кабмина от 25 декабря 2013 года №1048-р, центр будет осуществлять централизованный контроль за состоянием рудничного воздуха и горно-шахтного оборудования и автоматизированное прогнозирование для предупреждения опасных ситуаций.
В частности, среди задач центра - ведение единой информационной базы работы предприятий угольной промышленности, контроль состояния рудничного воздуха и горно-шахтного оборудования, контроль действий оперативно-диспетчерских подразделений шахт, анализ систем диспетчерского контроля, обработка данных работы предприятий угольной промышленности.
Учреждение будет отнесено к сфере управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности.