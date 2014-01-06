Кабмин создаст госцентр безопасности предприятий угольной промышленности

Согласно распоряжению Кабмина от 25 декабря 2013 года №1048-р, центр будет осуществлять централизованный контроль за состоянием рудничного воздуха и горно-шахтного оборудования и автоматизированное прогнозирование для предупреждения опасных ситуаций.

В частности, среди задач центра - ведение единой информационной базы работы предприятий угольной промышленности, контроль состояния рудничного воздуха и горно-шахтного оборудования, контроль действий оперативно-диспетчерских подразделений шахт, анализ систем диспетчерского контроля, обработка данных работы предприятий угольной промышленности.

Учреждение будет отнесено к сфере управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности.