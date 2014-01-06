Милиция проведет 5 экспертиз по делу об избиении депутата Ильенко

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве

Как напомнили в милиции, досудебное расследование по факту совершения хулиганских действий в отношении народного депутата и правозащитника проводит следственный отдел Шевченковского райуправления.

«С целью установления всех обстоятельств происшествия следователями назначены 5 экспертиз. Кроме того, опрошено более 50 человек, которые могли быть свидетелями этого происшествия», - говорится в сообщении.

Также столичная милиция отработала маршрут передвижения потерпевших на предмет наличия камер видеонаблюдения. Во все учреждения, здания которых оснащены камерами, направлены соответствующие запросы на получение записей с камер видеонаблюдения, сообщили в ОСО.

Как сообщал УНИАН, 3 января около 10 неизвестных совершили нападение на депутата Ильенко и адвоката из «Свободы» Кизина.

Нападение произошло после того, как депутат с адвокатом вышли из Шевченковского райуправления милиции. «Там Андрея Ильенко допрашивали по поводу событий 1 января. Сидор Кизин присутствовал в качестве адвоката», - сообщили в «Свободе» и обратили внимание на то, что о времени начала и окончания допроса было известно только следователю. По данным «Свободы», у Ильенко – подозрение на перелом челюсти и сотрясение мозга, у Кизина – рассечено лицо.

Столичная милиция открыла уголовное производство по ст.296 (хулиганство) УК Украины.