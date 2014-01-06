Милиция проведет 5 экспертиз по делу об избиении депутата Ильенко
В рамках расследования уголовного производства по факту избиения народного депутата от ВО «Свобода» Андрея Ильенко и правозащитника Сидора Кизина назначено 5 экспертиз.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве
Как напомнили в милиции, досудебное расследование по факту совершения хулиганских действий в отношении народного депутата и правозащитника проводит следственный отдел Шевченковского райуправления.
«С целью установления всех обстоятельств происшествия следователями назначены 5 экспертиз. Кроме того, опрошено более 50 человек, которые могли быть свидетелями этого происшествия», - говорится в сообщении.
Также столичная милиция отработала маршрут передвижения потерпевших на предмет наличия камер видеонаблюдения. Во все учреждения, здания которых оснащены камерами, направлены соответствующие запросы на получение записей с камер видеонаблюдения, сообщили в ОСО.
Как сообщал УНИАН, 3 января около 10 неизвестных совершили нападение на депутата Ильенко и адвоката из «Свободы» Кизина.
Нападение произошло после того, как депутат с адвокатом вышли из Шевченковского райуправления милиции. «Там Андрея Ильенко допрашивали по поводу событий 1 января. Сидор Кизин присутствовал в качестве адвоката», - сообщили в «Свободе» и обратили внимание на то, что о времени начала и окончания допроса было известно только следователю. По данным «Свободы», у Ильенко – подозрение на перелом челюсти и сотрясение мозга, у Кизина – рассечено лицо.
Столичная милиция открыла уголовное производство по ст.296 (хулиганство) УК Украины.