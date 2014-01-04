В Европарламенте пообещали сделать все, чтобы остановить "разгул антидемократии" в Украине

Вице-президент Европейского Парламента Джанни Питтелла поднимет вопрос санкций против украинских чиновников в европейском и итальянском парламентах. Об этом он заявил на брифинге в штабе национального сопротивления.

«Я настаиваю на том, чтобы европейские государства определили форму как остановить этот разгул антидемократических действий. Я уверен, что мы найдем форму таких санкций, и я буду иметь беседу со своими европейскими коллегами по этому поводу.

Я обещаю сделать все со своей стороны, со стороны итальянского парламента, со стороны моей политической группы социал-демократического направления, чтобы приблизить Украину к сотрудничеству с европейским союзом в форме ассоциации", - сказал Питтелла.

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Говоря о санкциях против представителей украинской власти, вице-президент Европарламента отметил, что это может быть арест счетов, недвижимости, запрет въезда в страны ЕС.

«Не заставляйте меня в данный момент выбрать ту форму санкций, которая была бы целесообразной, потому что все перечисленное может быть действенным и, на мой взгляд, может быть применено. Но так или иначе европейская община не должна молчать, а должна реагировать в более радикальный способ, если ситуация в Украине останется такой, как есть - со всем пренебрежением основ демократии и законодательства» , - подытожил вице-президент Европарламента.

Также он добавил, что намерен посетить пострадавшую от нападения преступников журналистку Татьяну Чорновол.