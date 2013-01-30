Немыря: даже угроза санкции против украинских чиновников может быть эффективной
Политическая Ассамблея Европейской народной партии (ЕНП) рассмотрела возможность конкретных шагов относительно персональных санкций против украинских должностных лиц.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции, заместитель председателя партии “Батькивщина” Григорий Немыря.
“В прениях основной доклад сделал (председатель Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента – УНИАН) Эльмар Брок, который подчеркнул, что в Европарламенте он призовет группу “народников” выступать за дальнейшую либерализацию визовой политики в отношении обычных граждан Украины. В то же время, параллельно, он призвал, и это позиция группы, которая найдет соответствующее отражение и на уровне Комитетов и в странах-членах, к переходу к практическим шагам относительно запрета на въезд, визовых санкций и других ограничительных мер против тех должностных лиц в Украине (в частности, он назвал фамилию первого заместителя Генерального прокурора Украины Рената Кузьмина), которые фактически презирают верховенство права и систематически нарушают права человека, торпедируя тем самым те существующие шансы еще в этом году подписать Соглашение об ассоциации”, - сказал он.
Г.Немыря отметил, что в ходе дискуссии такая позиция Э.Брока получила поддержку членов Политической Ассамблеи ЕНП.
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Он также отметил, что, как представитель украинской оппозиции, также поддерживает такой дифференцированный подход, который должен предусматривать расширение возможностей для путешествий для обычных граждан, и, в то же время, ограничение для тех, кто нарушает фундаментальные права человека.
Отвечая на вопрос о том, не боится ли он, что введение санкций против украинских должностных лиц может негативно повлиять на перспективу подписания Соглашения об ассоциации, Г.Немыря особо отметил, что сейчас речь идет не о санкциях или ограничительных мерах против Украины, а лишь об ограничительных мерах для отдельных личностей.
“Не шла речь во время дискуссии о введении санкций или ограничительных мер против Украины, речь шла об ограничительных мерах против должностных лиц, которые своими действиями, по мнению европейской стороны, фактически подрывают и угрожают общим ценностям”, - сказал украинский депутат.
“Дипломатам хорошо известно, что для политиков иногда угроза санкций сама по себе может быть достаточной для того, чтобы внести коррективы в политику, или провести соответствующие изменения в кадровом составе для того, чтобы эту угрозу уменьшить, или отойти от нее. В этом смысле мы говорим не о публичной угрозе, а о начале планирования в рамках Европарламента возможности времени и критериев введения таких калибрирующих, выверенных, персональных ограничительных мер, которые включают в себя не только запрещение на въезд”, - добавил он.
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Г.Немыря также напомнил, что дискуссия о персональных санкциях против ряда украинских должностных лиц получила еще большее значение после того, как США уже отменили визу на въезд Р.Кузьмину, о чем тот сам сообщил.
“Учитывая факт, что совместное заявление последнего саммита США-ЕС имеет отдельный параграф относительно Украины, то, безусловно, также здесь есть и аспект координации политиков относительно Украины между США и ЕС”, - отметил депутат.
Он также подчеркнул, что в ходе разговора на Политической Ассамблее ЕНП отмечалось, что в Украине произошло существенное ухудшение ситуации, в том числе с учетом новых обвинений, выдвинутых бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко, а также преследований ее адвоката Сергея Власенко и лично Г.Немыри.