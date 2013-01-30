Немыря: даже угроза санкции против украинских чиновников может быть эффективной

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции, заместитель председателя партии “Батькивщина” Григорий Немыря.

“В прениях основной доклад сделал (председатель Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента – УНИАН) Эльмар Брок, который подчеркнул, что в Европарламенте он призовет группу “народников” выступать за дальнейшую либерализацию визовой политики в отношении обычных граждан Украины. В то же время, параллельно, он призвал, и это позиция группы, которая найдет соответствующее отражение и на уровне Комитетов и в странах-членах, к переходу к практическим шагам относительно запрета на въезд, визовых санкций и других ограничительных мер против тех должностных лиц в Украине (в частности, он назвал фамилию первого заместителя Генерального прокурора Украины Рената Кузьмина), которые фактически презирают верховенство права и систематически нарушают права человека, торпедируя тем самым те существующие шансы еще в этом году подписать Соглашение об ассоциации”, - сказал он.

Г.Немыря отметил, что в ходе дискуссии такая позиция Э.Брока получила поддержку членов Политической Ассамблеи ЕНП.

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Он также отметил, что, как представитель украинской оппозиции, также поддерживает такой дифференцированный подход, который должен предусматривать расширение возможностей для путешествий для обычных граждан, и, в то же время, ограничение для тех, кто нарушает фундаментальные права человека.

Отвечая на вопрос о том, не боится ли он, что введение санкций против украинских должностных лиц может негативно повлиять на перспективу подписания Соглашения об ассоциации, Г.Немыря особо отметил, что сейчас речь идет не о санкциях или ограничительных мерах против Украины, а лишь об ограничительных мерах для отдельных личностей.

“Не шла речь во время дискуссии о введении санкций или ограничительных мер против Украины, речь шла об ограничительных мерах против должностных лиц, которые своими действиями, по мнению европейской стороны, фактически подрывают и угрожают общим ценностям”, - сказал украинский депутат.

“Дипломатам хорошо известно, что для политиков иногда угроза санкций сама по себе может быть достаточной для того, чтобы внести коррективы в политику, или провести соответствующие изменения в кадровом составе для того, чтобы эту угрозу уменьшить, или отойти от нее. В этом смысле мы говорим не о публичной угрозе, а о начале планирования в рамках Европарламента возможности времени и критериев введения таких калибрирующих, выверенных, персональных ограничительных мер, которые включают в себя не только запрещение на въезд”, - добавил он.

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Г.Немыря также напомнил, что дискуссия о персональных санкциях против ряда украинских должностных лиц получила еще большее значение после того, как США уже отменили визу на въезд Р.Кузьмину, о чем тот сам сообщил.

“Учитывая факт, что совместное заявление последнего саммита США-ЕС имеет отдельный параграф относительно Украины, то, безусловно, также здесь есть и аспект координации политиков относительно Украины между США и ЕС”, - отметил депутат.

Он также подчеркнул, что в ходе разговора на Политической Ассамблее ЕНП отмечалось, что в Украине произошло существенное ухудшение ситуации, в том числе с учетом новых обвинений, выдвинутых бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко, а также преследований ее адвоката Сергея Власенко и лично Г.Немыри.