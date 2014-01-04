Мировое академическое сообщество подписало обращение с поддержкой Евромайдана

Представители мирового академического сообщества подписали обращение с поддержкой украинцев, которые отстаивают свои права на Майдане.

Как сообщает «Украинская правда», текст обращения обнародован на сайте британского издания The Guardian.

"В эти дни мир внимательно следит за Украиной. Некоторые из последних событий, в первую очередь периодические попытки правительства применить насилие в отношении мирных демонстрантов, вызывают серьезную тревогу. Нас, представителей международного академического сообщества, особенно тревожит тот факт, что насилие нередко направлено на молодежь, очень часто на журналистов, студентов и молодых преподавателей», - отмечается в обращении.

Также в документе говорится, что «такое поведение украинского правительства является разрушительным как для самой власти, так и для будущего страны, которую она представляет».

«В отличие от правительства, украинское общество показывает прекрасную гражданскую зрелость», - подчеркивается в обращении и отмечается: «Его решительность держать свой протест в сфере законности и его неизменный отказ от насилия является образцом для защиты гражданских прав. Сегодня украинский Майдан представляет Европу в самом лучшем виде – в таком, который многие мыслители прошлого и настоящего определяли фундаментальными европейскими ценностями».

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Академическое сообщество призывает правительства и международные организации поддержать украинцев в их усилиях, чтобы «положить конец коррумпированному и жестокому режиму и геополитической уязвимости их страны».

«Украина нуждается в плане наподобие европейского плана Маршалла, который обеспечит ее превращение в полностью демократическую страну и будет гарантировать обществу гражданские права», - считают научные работники.

Они отмечают, что «в разработке новой политики в отношении Украины мы предлагаем различать украинское правительство и украинское общество. В то же время к первому следует относиться с максимальной критикой, а второе заслуживает максимальной поддержки».

«Позвольте нам помочь украинцам построить новую Украину - и тогда они, безусловно, помогут нам построить новую Европу и более справедливый мир", - говорится в обращении, под которым поставили подписи более 80 представителей мирового академического сообщества.