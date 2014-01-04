На Евромайдане ожидают несколько сот тысяч людей на Рождество

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления заявил один из комендантов Майдана Степан Кубив.

“Мы ожидаем несколько сот тысяч людей со всей Украины. Желающих есть очень много”, - сказал Кубив.

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Также он рассказал о праздничной программе на рождественские дни. 6 и 7 января на Майдане будут выступать этнические фольклорные коллективы с рождественскими программами. Также постоянно будут проходить богослужения представителей конфессий восточного обряда. Основные праздничные богослужения состоятся в 22 часа и в 23 часа 6 января. Кроме того, на Майдане приготовят праздничную кутью по рецептам восточной и западной Украины и другие праздничные кушанья - пампушки, пирожки и другую сладкую выпечку.