В оппозиции уверяют, что ГАИ продолжает блокировать автомобили с едой и дровами для Майдана

Несмотря на обещания киевской Госавтоинспекции, работники ГАИ продолжают препятствовать транспорту Майдана заезжать в центральную часть Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления заявил один из комендантов Майдана, народный депутат из фракции «УДАР» Сергей Аверченко.

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“Проблемы как были, так и остались. Милиция блокирует машины, которые подвозят дрова, пищу, вывозят мусор. Вчера и.о. начальника городского ГАИ пообещал, что нашим машинам не будут препятствовать, но препятствия продолжаются. И поэтому мы будем продолжать акции возле Госавтоинспекции более радикальными способами, потому что так работать невозможно: мы только тем и занимаемся, что воюем с гаишниками”, - добавил Аверченко.