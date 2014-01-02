В оппозиции заявляют, что ГАИ начала "охоту" на водителей, поддерживающих Майдан
ГАИ объявила настоящую охоту на водителей, которые подвозят продукты питания, дрова и другие необходимые для обеспечения жизнедеятельности Майдана вещи.
Об этом заявил один из комендантов Дома профсоюзов, народный депутат от «УДАРа» Сергей Аверченко на брифинге в Штабе национального сопротивления, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.
Аверченко отметил, что ГАИ продолжает блокировать машины, которые везут в палаточный городок вещи, и мусороуборочные машины и другой технический транспорт.
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«В ГАИ отслеживают номера машин, даже приходят к водителям домой с угрозами. Мы расцениваем подобные действия как давление на мирных граждан, которые поддерживают акции протеста. Мы собираем все подобные факты давления и будем писать депутатские запросы о недопустимости подобного, а также в другие способы защищать этих водителей», - отметил народный депутат.