В Киеве на факельный марш в честь Бандеры пришли около 10 тысяч человек - СМИ

Началось шествие по случаю 105-й годовщины лидера ОУН Степана Бандеры, пишет "Сегодня".

На мероприятие пришли главные "свободовцы" - Олег Тягнибок, Андрей Мохник, Игорь Мирошниченко. По предварительным данным, на шествии около 10 тысяч человек, в основном молодые люди.

В этом году участники решили изменить традиционный маршрут из-за событий на Майдане Независимости. Так, они прошли до Михайловской площади, потом к университету Тараса Шевченко.

Участники шествия кричат "Бандера - наш герой", "Банду геть!" и "Бандера прийде - порядок наведе".