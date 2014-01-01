В Киеве на факельный марш в честь Бандеры пришли около 10 тысяч человек - СМИ
18:33, 01 января 2014Политика
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Акция проходит мирно.
В честь Степана Бандеры свободовцы организовали шествие /Фото: zaxid.net
Началось шествие по случаю 105-й годовщины лидера ОУН Степана Бандеры, пишет "Сегодня".
На мероприятие пришли главные "свободовцы" - Олег Тягнибок, Андрей Мохник, Игорь Мирошниченко. По предварительным данным, на шествии около 10 тысяч человек, в основном молодые люди.
В этом году участники решили изменить традиционный маршрут из-за событий на Майдане Независимости. Так, они прошли до Михайловской площади, потом к университету Тараса Шевченко.
Участники шествия кричат "Бандера - наш герой", "Банду геть!" и "Бандера прийде - порядок наведе".
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