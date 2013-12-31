Майдан не имеет отношения к факельному маршу в честь Бандеры - Кличко

Всеукраинское объединение “Майдан” не имеет отношения к проведению в Киеве факельного марша по случаю 105-й годовщины со дня рождения проводника Организации украинских националистов, Героя Украины Степана Бандеры, потому что это исключительно инициатива партии “Свобода”.

Об этом в эфире Радио Свобода сказал председатель партии “УДАР” Виталий Кличко.

Кличко сообщил: “Я вчера общался с Олегом Тягнибоком (лидер ВО Свобода” - УНИАН) и сказал, что это исключительно шествие, в котором принимает участие партия “Свобода”.

“На Майдан пришли не те люди, которые поддерживают партии, которые поддерживают того или другого человека, а люди пришли бороться за себя, и не нужно окрашивать в те или другие цвета Майдан”, - сказал лидер “УДАРа” и отметил, что Тягнибок его услышал. “Это было услышано”, - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, 1 января ВО "Свобода" организует в Киеве факельный марш по случаю 105-й годовщины со дня рождения Бандеры. Сбор участников – в 18.00 на Михайловской 1/3 (вблизи отель "Казацкий"). Марш пройдет по центральным улицам столицы. Затем состоится памятный молебен и митинг возле здания КГГА (Крещатик, 36).

В “Свободе” отмечают, что “факельный марш в честь дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры уже стал традиционным – в этом году он состоится в столице в восьмой раз”.