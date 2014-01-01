В Новый год Янукович рассказал об успехах Украины и равновесии между Западом и Востоком
Глава государства обратился к украинцам с территории Киево-Печерской лавры.
Президент Украины Виктор Янукович обратился к нации с традиционным новогодним поздравлением. Телеобращение главы государства было записано на дворе возле Успенского собора Киево-Печерской лавры.
В своей речи Янукович сосредоточился преимущественно на годе, который отошел в прошлое. 2013-й президент назвал "годом непростым, а возможно, и самым сложным в истории независимой Украины".
"Но по большому счету 2013-й год стал для нас годом прогресса", - отметил он.
"Через майданы и национальные круглые столы, политические споры и откровенный диалог мы идем путем взаимопонимания и национальной консолидации", - считает Янукович.
"Опираясь на национальные интересы мы и дальше идем по пути построения европейской Украины", - подчеркнул он.
Президент особо подчеркнул международные успехи Украины и ее геополитическую миссию.
"Мы продолжаем работать над соглашением с Европейским союзом. Мы восстановили дружеские, братские отношения с Россией. И мы совершили настоящий прорыв в отношениях с Китаем", - отметил он.
"Мы обеспечиваем действенное равновесие между Западом и Востоком, не уступая ни на шаг своими национальными интересами", - заявил Янукович.
По его мнению, главными приоритетами в 2014 году будет обеспечение лучших социальных стандартов и развитие производства.
Янукович напомнил о том, что Украина является большой семьей, в которой, как известно, может случаться всякое. И призвал "оставить в прошлом недоверие и конфликты, и идти дальше путем диалога и взаимопонимания".
Украинцам президент пожелал "крепкого казачьего здоровья, удачи во всех добрых делах и начинаниях, настоящей любви и взаимоуважения, простого человеческого счастья".