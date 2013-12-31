Телеобращение Януковича по случаю Нового года было отснято в Киево-Печерской Лавре

В новогоднем приветствии Янукович поздравил украинский народ с праздниками и очертил пути будущего развития страны, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Как отметила главный режиссер съемок Анна Гресь, Лавра второй раз стала местом съемок поздравления для украинского народа не случайно. «Очень символическое место для Украины. Хотим передать домашний уют и тепло Нового года», - сказала она.

По ее словам, оформление съемочной площадки и сценарий в целом остались в традициях Новогоднего поздравления. Вместе с тем, заметила Гресь, съемочная группа пыталась найти новые режиссерские, изобразительные подходы. «Ежегодно меняем, пытаемся совершенствоваться», - сказала она.

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Говоря об оформлении новогодней елки на съемочной площадке, дизайнер Марина Юдина сказала, что съемочная команда пыталась придерживаться традиционной цветовой гаммы. «Синей и желтый цвета символизируют флаг Украины», - сказала она и добавила, что синий цвет преобладает в игрушках и гирляндах, а желтый - в декоративных бантах.

Она также сообщила, что высота нынешней поздравительной елки - 8 м. На ее оформление было использовано около 2 км гирлянд и несколько десятков шаров диаметром от 100 до 250 мм В целом, по словам дизайнера, процесс подготовки елки к съемкам занял около трех суток.