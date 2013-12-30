Пограничники рассказали, зачем усилили охрану границы с Россией

Усиление охраны границы с РФ не связано с терактами в Волгограде и происходит ежегодно накануне всех государственных праздников Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Усиление охраны государственной границы происходит ежегодно накануне всех государственных праздников Украины», - подчеркнули в ведомстве.

«В данном случае усиление охраны госграницы не связано с терактами в Волгограде, но это не значит, что мы не принимаем во внимание происходящее на смежной территории. Наш персонал ориентирован на эту информацию и, конечно, мы будем более тщательно проверять транспортные средства, пересекающие границу из РФ», - уверили в ГПСУ.

Собеседник агентства отметил, что «пограничники, служащие в Луганском пограничном отряде, которые отвечают за границу в пределах Луганской области, ориентируются больше на информацию, поступающую из РФ или получаемую нами из центрального аппарата или других правоохранительных органов для принятия определенных мер. Начальник пограничного отряда должен реагировать, принимать меры для того, чтобы соответствующим образом реагировать на ситуацию, которая может возникнуть на государственной границе».

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Также, по словам сотрудника пресс-службы, "накануне начала зимней Олимпиады в РФ у нас будут более тщательно организовано взаимодействие с пограничной службой РФ, и скорее всего, охрана границы будет тоже усилена".

Ранее российские СМИ, в частности, РИА Новости, сообщали, что Государственная пограничная служба Украины усилила контроль на границе с Россией в связи терактами в Волгограде.

"Усилен режим на границе с Россией", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, особое внимание уделяется участку границы, находящейся ближе в Волгограду (расстояние между Волгоградом и украинским Луганском составляет 450 километров).

Пока непонятно, как долго продлится такой режим охраны госграницы. "До особого распоряжения", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Волгограде 29 и 30 декабря произошли два теракта. 29 декабря в здании железнодорожного вокзала в Волгограде в результате теракта погибли 17 человек, в том числе сотрудник полиции, более 30 пострадавших госпитализированы, в том числе один ребенок.

30 декабря в Волгограде произошел второй за сутки теракт. Число погибших в результате взрыва в троллейбусе в Волгограде утром 30 декабря достигло 14 человек, число пострадавших - 28.

По предварительным данным, граждан Украины среди пострадавших нет.