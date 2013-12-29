Кожара осудил теракт в Волгограде и выразил соболезнования семьям погибших

«Я решительно осуждаю этот ужасный террористический акт, приведший к гибели и ранениям многих невинных людей», - цитирует Кожару пресс - служба МИД.

Министр выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

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«Международное сообщество должно объединиться для борьбы с терроризмом. Такие грубые акты террора не имеют оправдания, им не должно быть места в цивилизованном мире», - сказал Кожара, призвав страны-участницы ОБСЕ укреплять практические инструменты противодействия терроризму.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на железнодорожном вокзале в Волгограде был совершен теракт. В результате срабатывания взрывного устройства, которое привела в действие смертница, по последним данным, погибли 16 человек, 43 получили ранения, 38 из них находятся в больницах.