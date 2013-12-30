Новый теракт в Волгограде: не менее 10 погибших

"Сегодня в 08.25 в Волгограде на остановке общественного транспорта около Качинского рынка в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства произошёл взрыв, повлекший за собой человеческие жертвы. В качестве одной из вероятных версий является подрыв взрывного устройства, заложенного в салоне троллейбуса», - отметил НАК.

В результате этого взрыва погибли 10 и пострадали, по последним данным, 15 человек.

Взрыв в троллейбусе произошел на следующий день после теракта на железнодорожном вокзале в Волгограде, который унес 17 жизней, еще более 40 человек были ранены.