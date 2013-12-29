Оппозиция не уйдет из Дома профсоюзов - Яценюк

Яценюк отметил, что присутствующие на Майдане являются членами профсоюзов, поэтому он поставил на голосование вопрос, будут ли оставаться майдановцы в Доме профсоюзов, и митинг поддержал единогласно решение не покидать Дом профсоюзов.

Как сообщалось, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против решения власти прекратить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. 1 декабря в Киеве активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание КГГА, где находятся до сих пор.

Там развернуты штабы митингующих. В Федерации профсоюзов Украины заявляли, что добровольно предоставили часть своих помещений митингующим. 25 декабря закончилось действие соглашения об аренде Дома профсоюзов. В то же время оппозиция хочет продлить аренду Дома профсоюзов еще на три месяца.