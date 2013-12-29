Терракт в Волгограде устроила смертница, которая не успела пройти через металлодетекторы (фото)

Бомба сработала между входными дверями и турникетами. По предварительным данным, бомбу взорвала террористка-смертница, которая не успела пройти через металлодетекторы.

По теме: В России при взрыве на вокзале в Волгограде погибли 18 человек, более 40 ранены

Заведено уголовное дело по статье "теракт". Место происшествия оцеплено, работают саперы.

Железнодорожный вокзал в Волгограде — транспортный узел для многих южных регионов, место стыковки поездов пяти направлений. Ежедневно через вокзал проходят более 3,5 тысяч пассажиров, сообщает РИА Новости.

Мэр Волгограда Ирина Гусева сообщала в эфире "Россия 24", что среди раненных есть дети. Позже эту информацию подтвердили и в СК.

Среди погибших — один полицейский, еще трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Полицейские работали в непосредственной близости от рамок металлоискателей, возле которых произошел взрыв.