Терракт в Волгограде устроила смертница, которая не успела пройти через металлодетекторы (фото)
В 12:45 по московскому времени на железнодорожном вокзале в Волгограде прогремел взрыв.
Бомба сработала между входными дверями и турникетами. По предварительным данным, бомбу взорвала террористка-смертница, которая не успела пройти через металлодетекторы.
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Заведено уголовное дело по статье "теракт". Место происшествия оцеплено, работают саперы.
Железнодорожный вокзал в Волгограде — транспортный узел для многих южных регионов, место стыковки поездов пяти направлений. Ежедневно через вокзал проходят более 3,5 тысяч пассажиров, сообщает РИА Новости.
Мэр Волгограда Ирина Гусева сообщала в эфире "Россия 24", что среди раненных есть дети. Позже эту информацию подтвердили и в СК.
Среди погибших — один полицейский, еще трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Полицейские работали в непосредственной близости от рамок металлоискателей, возле которых произошел взрыв.