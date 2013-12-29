В России при взрыве на вокзале в Волгограде погибли 18 человек, более 40 ранены

Об этом сообщил РИА Новости представитель правительства Волгоградской области.

«По оперативной информации - 18 погибших, более 40 пострадавших”, - сказал представитель правительства региона. Он добавил, что раненых в настоящее время отвозят в больницы региона.

Вместе с тем, как сообщил официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай в эфире телеканала, число пострадавших составило, по предварительным данным, около 50 человек.