В России при взрыве на вокзале в Волгограде погибли 18 человек, более 40 ранены
13:07, 29 декабря 2013Политика
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18 человек погибли при взрыве на железнодорожном вокзале в Волгограде (Россия) в воскресенье, еще более 40 пострадали.
Об этом сообщил РИА Новости представитель правительства Волгоградской области.
«По оперативной информации - 18 погибших, более 40 пострадавших”, - сказал представитель правительства региона. Он добавил, что раненых в настоящее время отвозят в больницы региона.
Вместе с тем, как сообщил официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай в эфире телеканала, число пострадавших составило, по предварительным данным, около 50 человек.
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