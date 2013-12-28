В Кременчуге сторонники Евромайдана требовали отставки Захарченко

Как передает корреспондент УНИАН, люди держали в руках транспаранты: «Захарченко - палач!», «Захарченко - в отставку!», «Милиция, не бей украинцев», «Журналисты - не мясо», «Титушки в день зарабатывают больше, чем работники милиции». Также пикетчики держали флаги политических партий «Батьківщини”, “УДАРа” и “Свободы».

Участник многих митингов на Евромайдане в Киеве и кременчугского Евромайдана, депутат горсовета Дмитрий Кравченко, который вел митинг, заявил, что министр очень долго расследует факты избиения «Беркутом» людей на Евромайдане, а это может означать, что он «сам виноват в содеянном».

Председатель Кременчугской городской организации ВО «Свобода» Сергей Галата заявил, что репрессии, которые сейчас начались против сторонников Евромайдана, не поставят людей на колени.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали отставки министра Захарченко и максимально быстрого и честного расследования по факту избиения журналистки Татьяны Черновол в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, 27 декабря в Кременчуге около 100 сторонников Евромайдана пикетировали местную воинскую часть внутренних войск, требуя вернуть личный состав части из Киева.