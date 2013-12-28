В Украине впервые сработал закон об амнистии "майдановцев" - СМИ

В частности, суд освободил их от административной ответственности за невыполнение требований милиции и хулиганство, пишет Gazeta.ua.

Дело было закрыто со ссылкой на закон "Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний".

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Это первое решение в Украине, которое основывается на этом законе.

Напомним, согласно закону, должны быть освобождены от ответственности лица, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий в период с 21 ноября 2013 года.

Черного и Шкрибляка привлекли к административной ответственности за действия во время силового разгона милицией и коммунальщиками палаточного городка на Приморском бульваре. Суд первой инстанции назначил им наказание в виде админареста на пять суток.