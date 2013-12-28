В УДАРе объяснили, почему не спешат обнародовать все видео с машины Чорновол

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил депутат Бориспольского городского совета от партии УДАР Ярослав Годунок, пишет Gazeta.ua.

Политик рассказал, что вчера вместе с журналистами ТВi проводил собственное расследование нападения на Чорновол. В частности, они нашли место события, которое, по словам Годунка, правоохранительные органы даже не обследовали.

"Место, где Татьяну сбросили в кювет, где она могла погибнуть", - отметил депутат.

Он уверен, что милиции ничего не мешает установить истину.

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"Есть камеры Укравтодора, где она выехала с заправки. По всей трассе есть камеры. 12 штук я сегодня насчитал: на каждом автосалоне, где происходили события, на развороте. 12 камер есть в их распоряжении. Мы хотим посмотреть на этот цирк", - подчеркнул Годунок.

Он напомнил, что вчера появилась информация о том, что Виталий Кличко якобы причастен к нападавшим на журналистку преступникам.

"Поэтому мы и держим это видео, чтобы потом иметь возможность противопоставить, показать всему миру", - объяснил депутат.

Ранее заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров заявил, что у следствия до сих пор нет полной видеозаписи с автомобиля Татьяны Чорновол.